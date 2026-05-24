Власти Калифорнии ввели режим чрезвычайной ситуации на территории округа Ориндж из-за утечки ядовитого вещества на промышленном объекте.

Соответствующий указ подписал губернатор штата Гэвин Ньюсом, сообщает Los Cerritos News.

Кризисная ситуация возникла на заводе компании GKN Aerospace. В одном из технологических резервуаров произошел перегрев метилметакрилата. Из-за химической реакции в емкости резко возросло давление, что привело к выбросу токсичных испарений.

Специалисты экстренных служб предпринимают попытки охладить резервуар с помощью воды, но угроза повторной утечки или мощного взрыва по-прежнему сохраняется.

В своем аккаунте в социальной сети Х губернатор Ньюсом сообщил о введении режима ЧС в округе Ориндж, пояснив, что это необходимо для оперативного реагирования властей на инцидент с опасными веществами.

Глава штата также добавил, что профильная служба по чрезвычайным ситуациям при губернаторском аппарате мобилизована и работает в усиленном режиме уже более суток.

Масштаб происшествия подтвердили и в силовых структурах. Руководитель городской полиции Амир Эль-Фарра проинформировал, что в рамках мер по обеспечению безопасности населения из опасной зоны в Гарден-Гров были эвакуированы около 40 тысяч жителей. В настоящее время продолжается мониторинг состояния атмосферы.

