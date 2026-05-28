Взрыв на заводе в Вашингтоне привел к попаданию химикатов в реку

Москва28 мая Вести.Выброс загрязняющих веществ в реку Колумбия произошел в результате взрыва на целлюлозно-бумажном заводе Nippon в американском городе Лонгвью (штат Вашингтон), сообщил начальник местной пожарной службы Скотт Голдстин.

Во вторник на предприятии Nippon Dynawave Packaging в Лонгвью произошел взрыв резервуара с химическими веществами. Погибли два человека, пострадали еще восемь. В резервуаре находились порядка 2,2 миллиона литров белого щелока, который используется для варки целлюлозы.

По словам Голдстина, слова которого приводит ТАСС, специалисты подтвердили, что загрязняющие вещества попали в реку Колумбия. В настоящее время проводится дополнительное тестирование, которое позволит лучше понять масштаб и степень экологического ущерба.

На данный момент не выявлено негативного воздействия... на качество воздуха в окрестностях и на систему питьевого водоснабжения в Лонгвью подчеркнул глава пожарной службы

Он призвал местных жителей не приближаться к месту инцидента, где продолжается ликвидация последствий выброса.

На прошлой неделе власти штата Калифорния ввели режим чрезвычайной ситуации на территории округа Ориндж из-за утечки ядовитого вещества на заводе компании GKN Aerospace. Из опасной зоны в Гарден-Гров были эвакуированы около 40 тысяч жителей.