В результате химвыброса на заводе в США погибли 2 человека, 19 пострадали

Жертвами химвыброса на заводе на востоке США погибли два человека В результате химвыброса на заводе в США погибли 2 человека, 19 пострадали

Москва23 апр Вести.На заводе по переработке серебра в расположенном на востоке США штате Западная Виргиния произошла авария с выбросом химических веществ, в результате которой два человека погибли, 19 госпитализированы.

Соответствующую информацию передает агентство Associated Press.

Инцидент произошел в поселении Институт из-за реакции азотной кислоты с другим веществом, наименование которого не уточняется.

Согласно официальной информации, отравления, приведшие к летальным исходам и госпитализации, произошли непосредственно на территории предприятия.

После аварии в близлежащих районах был введен режим самоизоляции, организована масштабная операция по устранению последствий выброса.

Предприятие Ames Goldsmith, которому принадлежит завод, выразила соболезнования семьям погибших и пострадавших. Представители компании заявили о готовности сотрудничать с властями для установления причин произошедшего.

Осенью 2025 года сообщалось о взрыве на химическом заводе в американском городе Ньюбург (штат Индиана).