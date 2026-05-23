Число пострадавших при взрыве на верфи в США возросло до 36, один человек погиб

Москва23 мая Вести.Количество пострадавших при взрыве на судостроительной верфи в Нью-Йорке увеличилось до 36, один человек скончался. Об этом сообщает агентство Associated Press (АР) со ссылкой на спасательные службы.

В тексте указывается, что на заводе случилось два взрыва, причем от ударной волны после второго взрыва серьезные травмы получили пожарный и начальник пожарной инспекции.

36 человек получили ранения, большинство из них - пожарные и другие сотрудники экстренных служб, и один мирный житель погиб на месте происшествия сказано в публикации

Ранее сообщалось, что пожар и взрыв произошли на барже на судостроительном заводе в Нью-Йорке, пострадали 16 человек.

До этого на нефтеперерабатывающем заводе в городе Шалметт в американском штате Луизиана прогремел сильный взрыв, за которым последовал крупный пожар.