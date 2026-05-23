Москва23 маяВести.Количество пострадавших при взрыве на судостроительной верфи в Нью-Йорке увеличилось до 36, один человек скончался. Об этом сообщает агентство Associated Press (АР) со ссылкой на спасательные службы.
В тексте указывается, что на заводе случилось два взрыва, причем от ударной волны после второго взрыва серьезные травмы получили пожарный и начальник пожарной инспекции.
36 человек получили ранения, большинство из них - пожарные и другие сотрудники экстренных служб, и один мирный житель погиб на месте происшествиясказано в публикации
Ранее сообщалось, что пожар и взрыв произошли на барже на судостроительном заводе в Нью-Йорке, пострадали 16 человек.
До этого на нефтеперерабатывающем заводе в городе Шалметт в американском штате Луизиана прогремел сильный взрыв, за которым последовал крупный пожар.