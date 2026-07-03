Более 60 американских военных отравились выхлопами на атомной подлодке Navy Times: 64 американских моряка отравились выхлопами на подлодке Nebraska

Москва3 июл Вести.По меньшей мере 64 моряка отравились выхлопами от дизель-генератора на атомной подводной лодке военно-морских сил США USS Nebraska. Об этом пишет издание Navy Times.

По информации журналистов, это произошло 22 июня. Тогда, как отмечается, экипаж привел в действие резервный дизельный генератор во время работ у причала на военно-морской базе Тихоокеанского флота Китсап в штате Вашингтон.

Военнослужащие отравились, когда находились рядом с работающим резервным дизельным генератором. Они жаловались на раздражение глаз, носа и горла говорится в публикации

Шесть моряков госпитализировали для дальнейшего медицинского обследования. Сейчас они уже выписаны из больницы.

В ВМС США, комментируя ситуацию, заявили, что работают над установлением причины инцидента.

USS Nebraska – это стратегическая атомная подводная лодка класса Ohio. Она несет 20 межконтинентальных баллистичеких ракет Trident II.