Тела 11 погибших найдены после взрыва на заводе в США

Одиннадцать человек погибли при взрыве на заводе на северо-западе США

Москва31 мая Вести.Найдены тела 11 погибших при взрыве в США на целлюлозно-бумажном заводе в штате Вашингтон, пишет газета New York Times.

ЧП произошло на заводе Nippon на юге штата Вашингтон в городе Лонгвью из-за разрыв резервуара с белым щелоком.. Поиски погибших длились неделю. Несколько дней назад были найдены девять погибших рабочих, поиски еще двух продолжались.

Спасательные группы обнаружили тела двух рабочих, которые все еще числились пропавшими без вести… Таким образом, число погибших возросло до 11 говорится в сообщении издания, которое ссылается на правоохранителей

Отмечается, что найдены все погибшие.

В конце апреля жертвами химического выброса на заводе на востоке США стали два человека.