AP: в Мьянме 46 человек погибли при взрыве в здании со взрывчаткой

Москва31 мая Вести.Более 45 человек стали жертвами взрыва в Мьянме в здании, где, вероятно, хранились взрывчатые вещества для горнодобывающей деятельности, еще порядка 74 пострадали. Об этом пишет агентство Associated Press со ссылкой на спасателей.

Инцидент произошел в населенном пункте Намкхам на северо-востоке страны.

Спасатель, который направился на место взрыва, заявил, что были извлечены тела 46 человек, включая шестерых детей сказано в сообщении

Уточняется, что 74 пострадавших были госпитализированы.