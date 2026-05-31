Москва31 маяВести.Более 45 человек стали жертвами взрыва в Мьянме в здании, где, вероятно, хранились взрывчатые вещества для горнодобывающей деятельности, еще порядка 74 пострадали. Об этом пишет агентство Associated Press со ссылкой на спасателей.
Инцидент произошел в населенном пункте Намкхам на северо-востоке страны.
Спасатель, который направился на место взрыва, заявил, что были извлечены тела 46 человек, включая шестерых детейсказано в сообщении
Уточняется, что 74 пострадавших были госпитализированы.