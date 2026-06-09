На авианосце США John F. Kennedy в результате стрельбы погиб моряк Stars and Stripes: на борту авианосца John F. Kennedy убит старшина флота

Москва9 июн Вести.Трагический инцидент произошел на борту новейшего атомного авианосца Военно-морских сил США John F. Kennedy, который еще даже не передан флоту. В результате стрельбы погиб один моряк, второй взят под стражу.

Как сообщает во вторник издание Stars and Stripes со ссылкой на представителя американских ВМС, вызов поступил в субботу.

В субботу, 6 июня, личный состав быстрого реагирования прибыл на место инцидента с применением огнестрельного оружия на борту John F. Kennedy, в результате которого погиб старшина флота Джесс Брасвелл приводятся в публикации слова пресс-секретаря ВМС США

Второй матрос помещен под стражу, однако на данный момент ему еще не предъявлено официальных обвинений. Отмечается, что авианосец, который пока не передан флоту и только в феврале этого года успешно прошел первые ходовые испытания, сейчас находится в порту Ньюпорт (штат Вирджиния).

John F. Kennedy является вторым кораблем класса Gerald R. Ford с атомной силовой установкой. Плановый ввод судна в боевой состав флота назначен на март 2027 года.