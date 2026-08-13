Москва13 авг Вести.На Ближний Восток вскоре будет отправлен авианосец USS George Washington. Он заменит находящийся в регионе с января этого года USS Abraham Lincoln, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

Авианосец Abraham Lincoln находится в море уже более 250 суток. При этом "Авраам Линкольн" уже двести дней не заходил в порты, установив таким образом рекорд непрерывного пребывания в море.

Этот авианосец сыграл ключевую роль в американской операции "Эпическая ярость" (Epic Fury), а также участвовал в блокаде иранских портов отмечает издание

Длительное плавание авианесущего корабля вызвало беспокойство у американских законодателей. В частности, к руководству Пентагона с просьбой предоставить информацию об условиях службы экипажа обратился сенатор Ричард Блюменталь. Его особо интересовали проблемы с психическим здоровьем моряков на борту авианосца Abraham Lincoln.

Плесень в душевых. Нехватка продовольствия перечислили реальные проблемы на борту авианосца родные моряков

Родные и близкие американских моряков опасаются, что накопившаяся усталость может привести к смертельно опасным ошибкам. В интервью телеканалу MS NOW родственники моряков подчеркнули, что их близкие пять месяцев подряд ведут боевые действия против Ирана и девять месяцев находятся в морском походе. Для более чем 5-тысячного экипажа стандартный семимесячный срок морского похода был продлен уже во второй раз, добавили родные моряков.

В июле 2026 года ВМС США перенаправили авианосец USS "Триполи" с учений в западной части Тихого океана на боевые операции на Ближнем Востоке. Флагман американских военно-морских сил (ВМС) авианосец USS Gerald R. Ford, находившийся у берегов Ирана, был поврежден сильнее, чем официально признавалось. Его ремонт растянется на год.