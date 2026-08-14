WSJ: Трамп поручил ВМС США вернуться к паровым катапультам на авианосцах

Трамп поручил заменить электромагнитные катапульты на авианосцах ВМС США WSJ: Трамп поручил ВМС США вернуться к паровым катапультам на авианосцах

Москва14 авг Вести.Американский лидер Дональд Трамп поручил вернуться к паровым катапультам для запуска истребителей с авианосцев.

Об этом пишет газета Wall Street Journal (WSJ).

Издание отмечает, что решение о демонтаже электромагнитных катапульт и переход на паровые может обойтись налогоплательщикам в миллиарды долларов.

Трамп поручил Военно-морским силам демонтировать сложную систему запуска истребителей с авианосцев и вернуться к использованию паровых катапульт говорится в материале

Американское командование, как подчеркивается, годами выступало против подобного шага.

ВМС США многие годы использовали паровые катапульты для запуска самолетов. Пар под огромным давлением толкает поршень, который с помощью крюка тянет за собой самолет.

Накануне газета передала, что Вашингтон вскоре отправит на Ближний Восток авианосец USS George Washington. Он заменит USS Abraham Lincoln, который находится в регионе с января этого года.