Москва27 июл Вести.Администрация президента США Дональда Трампа считает публикацию актуальных данных о запасах американских ракет противовоздушной обороны (ПВО) потенциальной угрозой национальной безопасности.

Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

По данным издания, в Белом доме предупредили, что раскрытие сведений о количестве ракет-перехватчиков может создать риски для обороноспособности страны.

Национальная безопасность оказалась бы под угрозой, если новостные организации раскрыли бы обновленные цифры о расходовании ракет Patriot и THAAD заявили представители администрации Соединенных Штатов

Ранее газета The New York Times сообщила со ссылкой на источники, что Дональд Трамп решил отложить расширение военной операции против Ирана, чтобы избежать дальнейшего сокращения запасов ракет-перехватчиков Patriot и боеприпасов для других систем ПВО на Ближнем Востоке.

По информации издания, на совещании 24 июля председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Дэн Кейн предупредил руководство страны, что возобновление масштабных боевых действий может привести к опасному снижению запасов перехватчиков.

Сам Трамп позднее опроверг эти сообщения. В комментарии The Wall Street Journal он заявил, что американские вооруженные силы располагают "намного большим" количеством боеприпасов, чем требуется.

Очередная эскалация между США и Ираном началась 8 июля после серии американских ударов по территории исламской республики. В ответ Тегеран нанес удары по американским объектам на Ближнем Востоке. 24 июля стороны прекратили обмен ударами.