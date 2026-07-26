WSJ: американо-иранский конфликт может затянуться еще на месяцы

СМИ: конфликт между США и Ираном может затянуться на месяцы WSJ: американо-иранский конфликт может затянуться еще на месяцы

Москва26 июл Вести.Военный конфликт между Ираном и США может затянуться на месяцы. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) на основании бесед с военными аналитиками.

Как сообщает издание, обе стороны демонстрируют готовность к эскалации конфликта, но никто из них не способен добиться решающего преимущества над другим.

Тупиковая ситуация повышает риск того, что США и Иран могут быть втянуты в дальнейшую многомесячную войну, поскольку обе стороны пытаются получить рычаги влияния сказано в публикации

Между тем, издание также отмечает, что Иран продемонстрировал способность противостоять многолетним санкциям и другим попыткам США оказать на него экономическое давление.

Ранее президент США Дональд Трамп дал распоряжение Вооруженным силам Соединенных Штатов остановить атаки по иранской территории. По информации газеты New York Times, американский лидер решился на такой шаг, поскольку опасается истощения уже и так сократившихся запасов перехватчиков Patriot и средств противовоздушной обороны США на Ближнем Востоке из-за эскалации конфликта.