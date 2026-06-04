WSJ: Трамп откажется от перемирия с Ираном, если погибнут военные США

WSJ: Трамп может отказаться от перемирия с Ираном в случае гибели военных США WSJ: Трамп откажется от перемирия с Ираном, если погибнут военные США

Москва4 июн Вести.Президент США Дональд Трамп может пойти на разрыв соглашения о прекращении огня с Ираном только в случае гибели американских военнослужащих, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

В интервью подкасту Pod Force One Трамп заявил, что предпочитает дипломатическое решение с Ираном из гуманитарных побуждений, но возобновление американских ударов вселило бы уверенность в том, что конфликт не возобновится​​​.

Президент Трамп в частных беседах с помощниками заявил, что готов рассмотреть вопрос об остановке режима прекращения огня с Ираном, если Тегеран убьет американских военнослужащих отмечает WSJ

При этом Трамп готов противостоять небольшим вспышкам в течение нескольких недель или даже месяцев. Тем не менее, администрация США стремится избежать полномасштабной войны на Ближнем Востоке, уточняет газета.