Москва4 июнВести.Президент США Дональд Трамп может пойти на разрыв соглашения о прекращении огня с Ираном только в случае гибели американских военнослужащих, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).
В интервью подкасту Pod Force One Трамп заявил, что предпочитает дипломатическое решение с Ираном из гуманитарных побуждений, но возобновление американских ударов вселило бы уверенность в том, что конфликт не возобновится.
Президент Трамп в частных беседах с помощниками заявил, что готов рассмотреть вопрос об остановке режима прекращения огня с Ираном, если Тегеран убьет американских военнослужащихотмечает WSJ
При этом Трамп готов противостоять небольшим вспышкам в течение нескольких недель или даже месяцев. Тем не менее, администрация США стремится избежать полномасштабной войны на Ближнем Востоке, уточняет газета.