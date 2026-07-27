MWM: США перебросили на Ближний Восток авианосец USS "Триполи" с 20 F-35B

США передислоцировали в Иран авианосец с 20 истребителями F-35B MWM: США перебросили на Ближний Восток авианосец USS "Триполи" с 20 F-35B

Москва27 июл Вести.Военно-морские силы США перенаправили авианосец USS "Триполи" с учений в западной части Тихого океана на боевые операции на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Military Watch Magazine.

Уточняется, что на борту судна размещена авиация пятого поколения, состоящая из 20 истребителей F-35B, а также конвертопланов MV-22B "Оспри" и вертолетов MH-60S "Си Хок".

Вместо того чтобы продолжать учения вместе с союзниками в Восточной Азии, десантный корабль и приданная ему авиация морской пехоты были переброшены для усиления операций против Ирана пишут журналисты издания

Ранее стало известно, что число раненых американских военных в ходе операции США против Ирана возросло до 624.