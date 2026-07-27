NYT: общее число раненых военных США с начала войны с Ираном достигло 624

Стало известно общее число раненых американских военных в конфликте с Ираном NYT: общее число раненых военных США с начала войны с Ираном достигло 624

Москва27 июл Вести.Число раненых американских военных в ходе операции США против Ирана возросло до 624. Об этом пишет New York Times (NYT) со ссылкой на данные Пентагона.

По информации газеты, начиная с 7 июля, во время войны на Ближнем Востоке ранения получили еще 207 солдат.

Всего с начала войны 28 февраля — 624. Общее число погибших — 18 говорится в статье

NYT также сообщает, что в адрес администрации президента США Дональда Трампа поднялась волна критики из-за непредоставления "исчерпывающей информации" о количестве погибших и раненых военнослужащих.

Ранее опрос телеканала CBS и компании YouGov показал, что более половины граждан США (60%) считают, что американо-иранский конфликт затянется на месяцы или даже годы.