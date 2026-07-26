Почти 60% американцев допускают, что конфликт США с Ираном затянется на годы

Больше половины американцев считают, что конфликт США с Ираном затянется на годы Почти 60% американцев допускают, что конфликт США с Ираном затянется на годы

Москва26 июл Вести.Более половины граждан США (60%) считают, что американо-иранский конфликт затянется на месяцы или даже годы. Об этом свидетельствуют результаты опроса телеканала CBS и компании YouGov.

Так, всего 9% американцев выразили мнение, что ситуация может разрешиться в ближайшие дни или недели. В то же время 37% считают, что конфликт может длиться месяцами, а 21% респондентов уверены, что конфликт будет длится годами. Еще примерно треть опрошенных (33%) не смогли предположить, когда ситуация будет урегулирована.

Порядка 67% опрошенных заявили, что США следует немедленно завершить конфликт с Ираном. Около 63% американцев считают, что ситуация складывается для США плохо или очень плохо.

Опрос проводился 22-24 июля, в нем приняли участие более 2 тыс. американцев.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал о стратегии США по выходу из конфликта с Ираном.