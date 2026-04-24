Москва24 апрВести.США разместили на авиабазе "Аль-Дафра" в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) эскадрилью в составе 12 истребителей F/A-18C/D, сообщает авиационный ресурс Military Air Tracking Alliance (MATA).
Истребители прибыли с португальской авиабазы "Лажеш" на Азорских островах, где они временно находились после перелета из США.
Авиабаза "Аль-Дафра" в ОАЭ находится на расстоянии 250 км от побережья Ирана в Персидском заливе и 320 км от Ормузского пролива.
Группировка тактической авиации США на Ближнем Востоке насчитывает более 300 самолетов.
Авиабазы США расположены в Иордании, Израиле и Саудовской Аравии.