США перебросили в ОАЭ эскадрилью в составе 12 истребителей F/A-18C США перебросили в ОАЭ 12 истребителей F/A-18C

Москва24 апр Вести.США разместили на авиабазе "Аль-Дафра" в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) эскадрилью в составе 12 истребителей F/A-18C/D, сообщает авиационный ресурс Military Air Tracking Alliance (MATA).

Истребители прибыли с португальской авиабазы "Лажеш" на Азорских островах, где они временно находились после перелета из США.

Авиабаза "Аль-Дафра" в ОАЭ находится на расстоянии 250 км от побережья Ирана в Персидском заливе и 320 км от Ормузского пролива.

Группировка тактической авиации США на Ближнем Востоке насчитывает более 300 самолетов.

Авиабазы США расположены в Иордании, Израиле и Саудовской Аравии.