Москва24 мая Вести.Риск взрыва наполненного токсичным и огнеопасным метилметакрилатом резервуара в Калифорнии сохраняется и возрастает. Температура емкости с опасными веществами приблизилась к критической. Пожарные с 21 мая проливают горящий на аэрокосмическом предприятии GKN Aerospace Transparency резервуар водой.

Власти Калифорнии эвакуировали более 40 тысяч человек в округе Ориндж. Последствия пожара на аэрокосмическом заводе затронули более 79 тысяч калифорнийцев, сообщает телеканал CNN.

Я объявляю чрезвычайное положение в округе Ориндж, поскольку Калифорния продолжает реагировать на инцидент с опасным химическим веществом в Гарден-Гроув написал губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом на странице в соцсети X

В горящей цистерне более 2,6 тысячи литров токсически опасного вещества. Повреждение резервуара может привести к разливу или взрыву 7 тысяч галлонов метилметакрилата. Для предотвращения худшего сценария пожарные проливают емкость водой третьи сутки, понижая ее температуру до 32–37 градусов по Цельсию.

Мы буквально на грани теплового взрыва признался NBC News спасатель пожарной службы округа Ориндж Крейг Кови

Никаких загрязняющих веществ в воздухе вокруг зоны эвакуации местных жителей пока не обнаружено. Специальные станции ведут мониторинг качества воздуха. Пока он соответствует нормам, но ситуация в любой момент может измениться.

GKN Aerospace Transparency Systems Inc. производит прозрачные иллюминаторы и другие прозрачные детали для ракетно-космических систем.