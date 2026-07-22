В Туве легковой автомобиль взорвался после столкновения с бензовозом

В Туве в ДТП с бензовозом загорелся и взорвался легковой автомобиль В Туве легковой автомобиль взорвался после столкновения с бензовозом

Москва22 июл Вести.В Пий-Хемском районе Туве на федеральной трассе Р-257 "Енисей" произошло столкновение легкового автомобиля с бензовозом. В результате легковушка загорелась и взорвалась. Об этом сообщило МВД по Республике Тыва на платформе MAX.

Отмечается, что инцидент случился на 780 километре трассы у поворота на село Сесерлиг.

В районе поворота на село Сесерлиг произошло столкновение легкового автомобиля с бензовозом. В результате ДТП легковой автомобиль загорелся и взорвался говорится в публикации

По предварительной информации, все находившиеся в легковом автомобиле люди погибли. Количество жертв и возможных пострадавших уточняется.

На место ЧП выехали заместители министра внутренних дел по Туве Антон Матвеев и Вадим Овчинников. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства аварии.