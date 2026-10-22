Двух пострадавших в ДТП в Тюменской области доставили в больницу

Два человека пострадали в ДТП в Тюменской области, они госпитализированы Двух пострадавших в ДТП в Тюменской области доставили в больницу

Москва22 окт Вести.Двух пострадавших в результате ДТП с грузовиком и минивэном на трассе "Тюмень - Ханты-Мансийск" доставили в больницу, об этом сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.

Инцидент произошел поздно вечером 21 октября на на 276-м километре федеральной автодороги. По имеющимся данным, минивэн Volkswagen Caravelle въехал в заднюю часть грузовика МАН, который стоял последним в колонне автомобилей у светофора с реверсивным движением.

В результате столкновения минивэн загорелся.

В результате ДТП пять пассажиров микроавтобуса сгорели, двух удалось эвакуировать, но они погибли от полученных повреждений. В живых остались 33-летний водитель и один пассажир микроавтобуса, они доставлены в больницу говорится в сообщении Госавтоинспекции

Движение на трассе в зоне ДТП частично ограничено. Личности погибших устанавливаются. Предположительно, они ехали из города Сибай из Республики Башкортостан в Сургут.