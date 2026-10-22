Водитель попавшей в ДТП под Тюменью иномарки семь раз с начала года нарушил ПДД

Водителя сгоревшего в ДТП под Тюменью минивэна штрафовали семь раз за год Водитель попавшей в ДТП под Тюменью иномарки семь раз с начала года нарушил ПДД

Москва22 окт Вести.Водитель сгоревшего в результате ДТП с участием грузовика в Тюменской области минивэна имел стаж вождения 15 лет, при этом семь раз с начала года привлекался к администратвиной ответственности за нарушения правил дорожного движения, сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.

Стаж водителя за рулем 15 лет, в этом году 7 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД говорится в сообщении

Инцидент произошел поздним вечером 21 октября на 276-м километре федеральной автодороги. По имеющимся данным, минивэн Volkswagen Caravelle въехал в заднюю часть грузовика МАН, который стоял последним в колонне автомобилей у светофора с реверсивным движением. В результате столкновения минивэн загорелся.

Погибли семь человек - четверо мужчин и три женщины. Двое госпитализированы -это водитель и один из пассажиров микроавтобуса.