МЧС: семь человек погибли в ДТП с грузовиком и минивэном в Тюменской области

Семь человек погибли в ДТП в Тюменской области МЧС: семь человек погибли в ДТП с грузовиком и минивэном в Тюменской области

Москва22 окт Вести.Семь человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия с участием грузового автомобиля и минивэна в Тобольском муниципальном округе Тюменской области, об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

21 октября 2026 года в двенадцатом часу ночи поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии (наезд минивэна на стоящий грузовой автомобиль) с последующим возгоранием говорится в сообщении ведомства, опубликованом в официальном канале на платформе МАХ

В МЧС уточнили, что инцидент произошел на 278-м километре федеральной автодороги "Тюмень - Ханты - Мансийск". На месте происшествия работают представители экстренных служб.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.