В ДТП в Тюменской области погибли четыре мужчины и три женщины

Госавтоинспекция установила погибших в ДТП под Тюменью В ДТП в Тюменской области погибли четыре мужчины и три женщины

Москва22 окт Вести.Четыре мужчины и три женщины погибли в результате ДТП с участием минивэна и грузовика в Тюменской области, об этом сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции. Все они ехали в иномарке.

В минивэне, следовавшем в Сургут, ехали 8 пассажиров и водитель, погибли 7 человек: четверо мужчин и три женщины говорится в сообщении

Два человека получили повреждения - это 33-летний водитель и 57-летний пассажир минивэна. Они госпитализированы.

Инцидент произошел поздно вечером 21 октября на 276-м километре федеральной автодороги. По имеющимся данным, минивэн Volkswagen Caravelle въехал в заднюю часть грузовика МАН, который стоял последним в колонне автомобилей у светофора с реверсивным движением.

В результате столкновения минивэн загорелся.

Как установили сотрудники Госавтоинспекции, в конструкцию минивэна были внесены изменения, летом на нем установлено газобалонное оборудование, что соответствует законодательству.

При этом водитель иномарки с начала года семь раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.