Уголовное дело возбуждено после ДТП на тюменской трассе, где погибли 7 человек

После ДТП на тюменской трассе, где погибли 7 человек, возбуждено уголовное дело Уголовное дело возбуждено после ДТП на тюменской трассе, где погибли 7 человек

Москва22 окт Вести.После ночного ДТП на трассе в Тюменской области, в результате которого погибли 7 человек, возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть 7 человек в дорожно-транспортном происшествии, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ… Также устанавливаются обстоятельства организации пассажирской перевозки и соблюдение перевозчиком требований безопасности при оказании транспортных услуг говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Авария произошла в ночь на 22 октября, четверг, на 278-м километре федеральной автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск. По данным правоохранителей, микроавтобус въехал в заднюю часть стоявшей фуры, после удара он загорелся. В минивэне находились 9 человек, выжить удалось водителю и одному из пассажиров, оба госпитализированы.

Информационная служба "Вести" опубликовала видео с места аварии и комментарием региональной Госавтоинспекции.