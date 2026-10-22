ГАИ опубликовала видео с места ДТП на тюменской трассе, где погибли 7 человек

Появилось видео с места ДТП на тюменской трассе, в котором погибли 7 человек ГАИ опубликовала видео с места ДТП на тюменской трассе, где погибли 7 человек

Москва22 окт Вести.В ночь на 22 октября, четверг, в Тюменской области произошло ДТП с участием минивэна Volkswagen Caravelle и грузовика МАН. В результате погибли семь человек - 4 мужчин и 3 женщины. Подробности рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на 278-м километре федеральной трассы Тюмень – Ханты-Мансийск. Водитель микроавтобуса въехал в заднюю часть фуры, после удара Volkswagen загорелся. В нем находились 9 человек, включала мужчину за рулем. В живых остались водитель и один из пассажиров.

Как ранее сообщала информационная служба "Вести", незадолго до аварии на минивэн было установлено газовое оборудование.