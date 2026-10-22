ГАИ: на сгоревшем в ДТП под Тюменью минивэне стояло газобалонное оборудование

Конструкция попавшего в смертельное ДТП под Тюменью минивэна была изменена ГАИ: на сгоревшем в ДТП под Тюменью минивэне стояло газобалонное оборудование

Москва22 окт Вести.В конструкцию попавшего в смертельное ДТП в Тюменской области минивэна Volkswagen Caravelle недавно были внесены изменения, там установили газобалонное оборудование, сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что в конструкцию «Фольксвагена» внесены изменения, летом на нем установлено газобалонное оборудование, переоборудование узаконено в Госавтоинспекции говорится в сообщении

По данным ведомства. водитель минивэна имел стаж вождения 15 лет, при этом только с начала текущего года семь раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.

Инцидент произошел поздним вечером 21 октября на 276-м километре федеральной автодороги. По имеющимся данным, минивэн Volkswagen Caravelle въехал в заднюю часть грузовика МАН, который стоял последним в колонне автомобилей у светофора с реверсивным движением. В результате столкновения минивэн загорелся.

Погибли семь человек, двое госпитализированы. В живых остались водитель и один из пассажиров микроавтобуса.