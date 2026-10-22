Один из пострадавших в ДТП в Тюменской области находится в тяжелом состоянии

Стало известно о состоянии двоих выживших в ночном ДТП на тюменской трассе Один из пострадавших в ДТП в Тюменской области находится в тяжелом состоянии

Москва22 окт Вести.Один из пострадавших в результате ночного ДТП на трассе в Тюменской области, в результате которого погибли 7 человек, находится в больнице в тяжелом состоянии. Об этом ТАСС рассказали в региональном департаменте здравоохранения.

Двоих пострадавших после осмотра и оказания помощи доставили в Областную больницу №3 (г. Тобольск). Один пациент в состоянии средней степени тяжести и один пациент в тяжелом состоянии госпитализированы в профильные отделения, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь приводит агентство данные учреждения

Как ранее стало известно информационной службе "Вести", авария с участием минивэна и грузовика МАН произошла на 278-м километре федеральной автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск. Водитель Volkswagen Caravelle въехал в заднюю часть фуры, после микроавтобус загорелся. В нем находились 9 человек, включая мужчину за рулем, 7 из них погибли - 4 мужчин и 3 женщины. В живых остались водитель и один из пассажиров.

По данным Госавтоинспекции, незадолго до аварии на минивэн было установлено газовое оборудование.