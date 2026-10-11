В Туве в результате ДТП погибла женщина и ребенок получил травмы Женщина погибла, ребенок получил травмы в результате ДТП в Туве

Москва11 окт Вести.В Кызылском районе Тувы легковой автомобиль вылетел с дороги, в результате чего погибла женщина, ребенок получил травмы. Об этом сообщила пресс-служба республиканского МВД.

Авария произошла 10 октября в 17.26 на 39 км. автодороги Кызыл — Баян-Кол. Предварительно установлено, что 31-летний автомобилист на Toyota Hilux не справился с управлением, после чего машина съехала с трассы и перевернулась.

В результате происшествия от полученных травм на месте, до приезда скорой медицинской помощи, скончалась 36-летняя пассажирка. 8-летняя пассажирка была госпитализирована в отделение реанимации Республиканской больницы говорится в канале ведомства на платформе MAX

В настоящее время проводится расследование обстоятельств ДТП.