Москва11 октВести.В Кызылском районе Тувы легковой автомобиль вылетел с дороги, в результате чего погибла женщина, ребенок получил травмы. Об этом сообщила пресс-служба республиканского МВД.
Авария произошла 10 октября в 17.26 на 39 км. автодороги Кызыл — Баян-Кол. Предварительно установлено, что 31-летний автомобилист на Toyota Hilux не справился с управлением, после чего машина съехала с трассы и перевернулась.
В результате происшествия от полученных травм на месте, до приезда скорой медицинской помощи, скончалась 36-летняя пассажирка. 8-летняя пассажирка была госпитализирована в отделение реанимации Республиканской больницыговорится в канале ведомства на платформе MAX
В настоящее время проводится расследование обстоятельств ДТП.