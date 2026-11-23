Жительница Тюмени утонула под Нижней Тавдой, съехав на машине в канаву с водой

В Тюменской области погибла автоледи, съехав в кювет с водой Жительница Тюмени утонула под Нижней Тавдой, съехав на машине в канаву с водой

Москва23 ноя Вести.На 17-м километре автодороги Нижняя Тавда – Мияссы – граница Свердловской области в Нижнетавдинском округе автомашина Opel Corsa опрокинулась в кювет с водой, водитель погибла.

Как рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области в MAX, погибшей оказалась 47-летняя жительница Тюмени, которая в момент аварии находилась за рулем авто.

По предварительным данным, она не справилась с управлением машины.

Женщина погибла. 51-летний пассажир … выбрался из затопленного салона автомобиля сам, но не успел спасти водителя, она утонула сказано в публикации

Обстоятельства ДТП выясняются.