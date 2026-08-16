Женщина скончалась в Удмуртии после ДТП с другим автомобилем

В Удмуртии произошло ДТП двух автомобилей, погибла женщина-водитель Женщина скончалась в Удмуртии после ДТП с другим автомобилем

Москва16 авг Вести.В Удмуртии произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором столкнулись два автомобиля. Авария унесла жизнь одного человека, сообщает Госавтоинспекция республики.

ДТП случилось днем 16 августа на втором километре автодороги Каракулино – Красный Бор. Женщина-водитель Lada Granta не выдержала безопасную дистанцию, в результате чего ее автомобиль врезался во впереди ехавшую Kia Sorento и вылетел в кювет.

В результате ДТП женщина-водитель от полученных травм скончалась на месте происшествия написано в канале ГАИ в MAX

На место аварии прибыли сотрудники ГАИ и оперативные службы. Выясняются причины и обстоятельства аварии.