Женщина пострадала при столкновении двух иномарок в Удмуртии

В Удмуртии произошло ДТП двух иномарок, пострадал один человек Женщина пострадала при столкновении двух иномарок в Удмуртии

Москва10 авг Вести.В Республике Удмуртия на автодороге Галево – Беркуты произошла авария с участием двух автомобилей, в результате которой пострадала одна женщина. Об этом сообщает республиканская Госавтоинспекция.

Инцидент произошел 8 августа. Столкнулись автомобиль марки Haval и Volkswagen Golf. За рулем китайской машины находился нетрезвый водитель, не выдержавший безопасной дистанции с двигавшимся впереди "Гольфом".

В результате ДТП пассажир автомобиля Volkswagen, 50-летняя женщина, получила травмы написано в сообщении ГАИ

Отмечается, что после ДТП управлявший Haval мужчина предпринял попытку скрыться с места происшествия. Но его личность вскоре была установлена, после чего он был задержан.