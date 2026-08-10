Москва10 авгВести.В Республике Удмуртия на автодороге Галево – Беркуты произошла авария с участием двух автомобилей, в результате которой пострадала одна женщина. Об этом сообщает республиканская Госавтоинспекция.
Инцидент произошел 8 августа. Столкнулись автомобиль марки Haval и Volkswagen Golf. За рулем китайской машины находился нетрезвый водитель, не выдержавший безопасной дистанции с двигавшимся впереди "Гольфом".
В результате ДТП пассажир автомобиля Volkswagen, 50-летняя женщина, получила травмынаписано в сообщении ГАИ
Отмечается, что после ДТП управлявший Haval мужчина предпринял попытку скрыться с места происшествия. Но его личность вскоре была установлена, после чего он был задержан.