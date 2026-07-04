Москва4 июлВести.Легковой автомобиль и автобус ПАЗ столкнулись в Глазовском районе Удмуртии, пять человек пострадали, сообщили в Госавтоинспекции республики.
Авария произошла днем 3 июля на 17-м километре автодороги Глазов – Юкаменское. По предварительным данным, 64-летний водитель автобуса при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество и столкнулся с Lada Granta, ехавшей по главной дороге.
В результате ДТП 5 человек получили травмы: водитель легкового автомобиля и 4 пассажира автобуса, среди которых девочка семи летговорится в сообщении
Обстоятельства и причины аварии выясняются.