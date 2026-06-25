Девять человек пострадали в ДТП с участием пассажирского автобуса в Тынде

В Тынде автобус врезался в дорожное ограждение, пострадали 9 пассажиров Девять человек пострадали в ДТП с участием пассажирского автобуса в Тынде

Москва25 июн Вести.В городе Тында Амурской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса пострадали девять человек. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

В Тынде водитель 1984 года рождения, управляя автобусом ПАЗ Vector, допустил наезд на препятствие (дорожное ограждение). В результате ДТП девятерым пассажирам 2011, 1960, 1963, 1965, 1996, 2005, 1970, 1961 1989 годов рождения понадобилась медицинская помощь говорится в Telegram-канале ведомства

В настоящее время проводится расследование обстоятельств и причин аварии.