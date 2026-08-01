Москва1 авгВести.В Оренбурге водитель пассажирского автобуса потерял управление и врезался в столб. С места аварии в больницу доставлены четыре человека. Об этом сообщает Управление МВД России по региону.
ДТП произошло утром 1 августа, в субботу, на улице Донгузской.
Предварительно установлено, что водитель маршрутного автобуса, двигаясь по улице Донгузской, не справился с управлением и допустил наезд на ограждение (столб). В результате ДТП водитель и три пассажира маршрутного транспорта доставлены в медицинское учреждениеговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
На месте работают правоохранители, детали и все обстоятельства случившегося выясняются.