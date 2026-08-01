Водитель и 3 пассажира доставлены в больницу после ДТП с автобусом в Оренбурге

В Оренбурге пассажирский автобус врезался в столб, есть пострадавшие Водитель и 3 пассажира доставлены в больницу после ДТП с автобусом в Оренбурге

Москва1 авг Вести.В Оренбурге водитель пассажирского автобуса потерял управление и врезался в столб. С места аварии в больницу доставлены четыре человека. Об этом сообщает Управление МВД России по региону.

ДТП произошло утром 1 августа, в субботу, на улице Донгузской.

Предварительно установлено, что водитель маршрутного автобуса, двигаясь по улице Донгузской, не справился с управлением и допустил наезд на ограждение (столб). В результате ДТП водитель и три пассажира маршрутного транспорта доставлены в медицинское учреждение говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

На месте работают правоохранители, детали и все обстоятельства случившегося выясняются.