В Тюмени столкнулись два пассажирских автобуса, есть пострадавшие

Москва22 мая Вести.В Тюмени столкнулись два пассажирских автобуса, в результате пострадали пять человек. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

ДТП произошло 22 мая, в пятницу, на пересечении улиц Мельникайте и Харьковской. Предварительно, водитель одного из транспортных средств не соблюдал дистанцию, не успел затормозить и врезался в заднюю часть другого автобуса.

В каждом из автобусов ехали по 10 пассажиров, ранения получили женщины-пассажирки 62-х, 56-ти, 52-х, 51-го и 33-х лет говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Подробности о состоянии пострадавших и степени полученных ими травм не приводятся.

По факту организована проверка, детали и все обстоятельства случившегося выясняются.