Два человека пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Самаре

Москва19 мая Вести.В Самаре столкнулись пассажирский автобус и иномарка. В результате травмы получили два человека. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

ДТП произошло вечером 19 мая, во вторник, на улице Коммунистической. Предварительно, виновником стал водитель Toyota Camry.

При выполнении поворота налево на регулируемом перекрестке не уступил дорогу автобусу "Лотос" маршрута № 9… Телесные повреждения получили пассажиры автобуса: женщины 1959 и 1948 годов рождения говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Обеим оказана вся необходимая медицинская помощь, госпитализация не потребовалась.

По факту организована проверка. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.