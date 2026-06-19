Москва19 июнВести.В Луганской Народной Республике произошло ДТП, в котором столкнулись легковой автомобиль и рейсовый автобус. В аварии пострадал один человек, сообщает МВД по республике.
Происшествие случилось 18 июня в столице ЛНР Луганске. Водитель Škoda Octavia двигался в небезопасном скоростном режиме, не справился с управлением и врезался в стоявший на остановке автобус ЛИАЗ.
В результате ДТП 20-летний водитель легкового автомобиля получил телесные повреждениянаписано в публикации министерства
По итогам аварии он был госпитализирован в медицинское учреждение Луганска.