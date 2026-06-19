Водитель иномарки пострадал в ДТП с автобусом в ЛНР

В ЛНР легковушка врезалась в автобус, один человек госпитализирован Водитель иномарки пострадал в ДТП с автобусом в ЛНР

Москва19 июн Вести.В Луганской Народной Республике произошло ДТП, в котором столкнулись легковой автомобиль и рейсовый автобус. В аварии пострадал один человек, сообщает МВД по республике.

Происшествие случилось 18 июня в столице ЛНР Луганске. Водитель Škoda Octavia двигался в небезопасном скоростном режиме, не справился с управлением и врезался в стоявший на остановке автобус ЛИАЗ.

В результате ДТП 20-летний водитель легкового автомобиля получил телесные повреждения написано в публикации министерства

По итогам аварии он был госпитализирован в медицинское учреждение Луганска.