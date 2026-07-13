Москва13 июлВести.В Луганске произошло массовое ДТП с участием трех автомобилей и одного автобуса. В результате него пострадали четверо, сообщает УГИБДД МВД по ЛНР.
Происшествие случилось вечером 13 июля на пересечении улиц Оборонная и Советская. Водитель автомобиля СМП "Газель Next" не убедился в безопасности пересечения перекрестка во время включенного красного света, в результате чего в него врезался Hyundai Solaris.
Карету скорой помощи завалило на бок, после чего в нее врезался автобус "ЛиАЗ" и автомобиль Skoda Rapid.
В результате ДТП телесные повреждения получил водитель и три пассажира автомобиля скорой медицинской помощисказано в сообщении
Все четверо были госпитализированы в медицинское учреждение.