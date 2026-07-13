Четыре человека пострадали в массовом ДТП в Луганске с участием кареты скорой

В Луганске "скорая" столкнулась с двумя машинами и автобусом, пострадали четверо Четыре человека пострадали в массовом ДТП в Луганске с участием кареты скорой

Москва13 июл Вести.В Луганске произошло массовое ДТП с участием трех автомобилей и одного автобуса. В результате него пострадали четверо, сообщает УГИБДД МВД по ЛНР.

Происшествие случилось вечером 13 июля на пересечении улиц Оборонная и Советская. Водитель автомобиля СМП "Газель Next" не убедился в безопасности пересечения перекрестка во время включенного красного света, в результате чего в него врезался Hyundai Solaris.

Карету скорой помощи завалило на бок, после чего в нее врезался автобус "ЛиАЗ" и автомобиль Skoda Rapid.

В результате ДТП телесные повреждения получил водитель и три пассажира автомобиля скорой медицинской помощи сказано в сообщении

Все четверо были госпитализированы в медицинское учреждение.