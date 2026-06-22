Москва22 июнВести.В аварии в Новолужнецком проезде в московском районе Хамовники пострадали три человека, сообщает столичная Госавтоинспекция в мессенджере MAX.
По предварительным данным, на ТТК, в районе дома 13 по Новолужнецкому проезду, произошло столкновение 4 транспортных средствотмечается в публикации
О состоянии пострадавших ничего не сообщается.
Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.
Движение в районе аварии затруднено. Ранее столичный Дептранс обратился к автолюбителям с просьбой выбирать пути объезда.