В ДТП в московских Лужниках пострадали три человека

Четыре автомобиля столкнулись в Лужниках, пострадали три человека В ДТП в московских Лужниках пострадали три человека

Москва22 июн Вести.В аварии в Новолужнецком проезде в московском районе Хамовники пострадали три человека, сообщает столичная Госавтоинспекция в мессенджере MAX.

По предварительным данным, на ТТК, в районе дома 13 по Новолужнецкому проезду, произошло столкновение 4 транспортных средств отмечается в публикации

О состоянии пострадавших ничего не сообщается.

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

Движение в районе аварии затруднено. Ранее столичный Дептранс обратился к автолюбителям с просьбой выбирать пути объезда.