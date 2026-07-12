Москва12 июлВести.На Крылатской улице в Москве произошло ДТП с участием двух автомобилей. Об этом сообщил Telegram-канал "Дептранс. Оперативно".
Отмечается, что авария случилась в районе дома №32.
На Крылатской улице (в районе д. 32) столкнулись два автомобиляговорится в публикации
В настоящее время на месте работают сотрудники оперативных служб.
Данные о пострадавших и всех обстоятельствах инцидента уточняется.
На отрезке дороги протяженностью около километра проезд возможен только по одной из четырех полос, что серьезно замедляет движение. Автомобилистам советуют заранее продумывать объездные пути.