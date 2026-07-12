В Москве на Крылатской улице произошло ДТП, движение затруднено

На Крылатской улице в Москве столкнулись две машины В Москве на Крылатской улице произошло ДТП, движение затруднено

Москва12 июл Вести.На Крылатской улице в Москве произошло ДТП с участием двух автомобилей. Об этом сообщил Telegram-канал "Дептранс. Оперативно".

Отмечается, что авария случилась в районе дома №32.

На Крылатской улице (в районе д. 32) столкнулись два автомобиля говорится в публикации

В настоящее время на месте работают сотрудники оперативных служб.

Данные о пострадавших и всех обстоятельствах инцидента уточняется.

На отрезке дороги протяженностью около километра проезд возможен только по одной из четырех полос, что серьезно замедляет движение. Автомобилистам советуют заранее продумывать объездные пути.