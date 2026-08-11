На улице Маршака в Новой Москве произошло столкновение двух автомобилей

В Новой Москве произошло ДТП двух автомобилей, движение перекрыто На улице Маршака в Новой Москве произошло столкновение двух автомобилей

Москва11 авг Вести.В Новомосковском административном округе Москвы произошло ДТП с участием двух автомобилей. Об этом сообщает Департамент транспорта столицы.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в связи с этим движение в месте происшествия было перекрыто в обе стороны.

На улице Самуила Маршака в районе дома номер 1 произошло ДТП с участием двух автомобилей написано в канале Дептранса в MAX

В настоящее время на месте столкновения работают оперативные службы Москвы. Устанавливаются обстоятельства ДТП и информация о пострадавших.