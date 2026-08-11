Москва11 авгВести.В Новомосковском административном округе Москвы произошло ДТП с участием двух автомобилей. Об этом сообщает Департамент транспорта столицы.
Как сообщает пресс-служба ведомства, в связи с этим движение в месте происшествия было перекрыто в обе стороны.
На улице Самуила Маршака в районе дома номер 1 произошло ДТП с участием двух автомобилейнаписано в канале Дептранса в MAX
В настоящее время на месте столкновения работают оперативные службы Москвы. Устанавливаются обстоятельства ДТП и информация о пострадавших.