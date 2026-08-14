Несовершеннолетний в Луганске госпитализирован после ДТП на электросамокате

В Луганске подросток попал в ДТП на электросамокате, он госпитализирован Несовершеннолетний в Луганске госпитализирован после ДТП на электросамокате

Москва14 авг Вести.В Луганске произошло ДТП с участием несовершеннолетнего, управлявшего электросамокатом. Подросток получил травмы и был госпитализирован, сообщает УГИБДД МВД по ЛНР.

Происшествие на дороге произошло утром 13 августа на улице Звейнека.

15-летний парень, управляя электросамокатом, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства написано в сообщении

Несовершеннолетний получил травмы, после чего был доставлен в медицинское учреждение. Полицейские разбираются в обстоятельствах инцидента.