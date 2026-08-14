Москва14 авгВести.В Луганске произошло ДТП с участием несовершеннолетнего, управлявшего электросамокатом. Подросток получил травмы и был госпитализирован, сообщает УГИБДД МВД по ЛНР.
Происшествие на дороге произошло утром 13 августа на улице Звейнека.
15-летний парень, управляя электросамокатом, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средстванаписано в сообщении
Несовершеннолетний получил травмы, после чего был доставлен в медицинское учреждение. Полицейские разбираются в обстоятельствах инцидента.