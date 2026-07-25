В Йошкар-Оле водитель УАЗа наехал на подростка на самокате

В Йошкар-Оле автомобиль УАЗ сбил 11-летнего подростка на электросамокате В Йошкар-Оле водитель УАЗа наехал на подростка на самокате

Москва25 июл Вести.В Йошкар-Оле водитель автомобиля УАЗ сбил 11-летнего подростка на электросамокате. Об этом сообщила Госавтоинспекция Республики Марий Эл в своем Telegram-канале.

Отмечается, что ДТП произошло у дома №1 на улице Машиностроителей около 18 часов в субботу, 25 июля. По предварительным данным, ребенок пересекал проезжую часть, не спешившись с самоката. В результате инцидента несовершеннолетний получил травмы.

Около 18 часов у д.1 по улице Машиностроителей водитель автомашины УАЗ совершил наезд на 11-летнего подростка на электросамокате… В результате ДТП подросток получил телесные повреждения говорится в публикации

В настоящее время на месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.