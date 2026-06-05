В Севастополе иномарка сбила 14-летнего подростка на электросамокате

В Севастополе автомобиль сбил подростка на электросамокате В Севастополе иномарка сбила 14-летнего подростка на электросамокате

Москва5 июн Вести.В Севастополе автомобиль Volkswagen сбил 14-летнего подростка на электросамокате, переезжавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному на зеленый сигнал светофора. Об этом сообщила прокуратура региона.

ДТП произошло 5 июня около 18.30 мск на 5-м км автодороги "Севастополь-порт бухта Казачья". Предварительно, 38-летний водитель, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с электросамокатом Kugoo под управлением 14-летнего подростка, который не спешился с самоката, пересекая проезжую часть.

Подросток, не имея права управления СИМ мощностью 500 Вт, находился на проезжей части в нарушение ПДД, без защитного шлема. В результате ДТП он получил телесные повреждения и госпитализирован говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

По факту автоаварии проводится проверка.