Москва5 июнВести.В Севастополе автомобиль Volkswagen сбил 14-летнего подростка на электросамокате, переезжавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному на зеленый сигнал светофора. Об этом сообщила прокуратура региона.
ДТП произошло 5 июня около 18.30 мск на 5-м км автодороги "Севастополь-порт бухта Казачья". Предварительно, 38-летний водитель, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с электросамокатом Kugoo под управлением 14-летнего подростка, который не спешился с самоката, пересекая проезжую часть.
Подросток, не имея права управления СИМ мощностью 500 Вт, находился на проезжей части в нарушение ПДД, без защитного шлема. В результате ДТП он получил телесные повреждения и госпитализированговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
По факту автоаварии проводится проверка.