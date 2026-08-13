Несовершеннолетний пострадал в ДТП легковушки и электросамоката в Ростове

В Ростове-на-Дону легковушка столкнулась с электросамокатом, один пострадавший Несовершеннолетний пострадал в ДТП легковушки и электросамоката в Ростове

Москва13 авг Вести.В Ростове-на-Дону произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и электросамоката. Один человек пострадал, сообщает Госавтоинспекция по региону.

Уточняется, что инцидент произошел 13 августа в 13 часов 57 минут на проспекте 40 лет Победы.

Водитель Nissan 1991 года рождения, по предварительным данным, допустил столкновение с электросамокатом, под управлением водителя 2021 года рождения написано в сообщении

Несовершеннолетний водитель электросамоката пострадал. Обстоятельства ДТП устанавливаются.