Москва2 авгВести.В Севастополе 8-летний мальчик на электросамокате попал под колеса автомобиля ВАЗ-2109 — пострадавшего госпитализировали. Об этом сообщила региональная прокуратура.
ДТП произошло 2 августа около 11.55 мск на внутридворовой дороге около дома № 39 на пр. Победы.
Мальчик на электросамокате столкнулся с автомобилем ВАЗ-2109 … Ребенок доставлен в больницу с травмамиговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
По факту ДТП организована проверка. Устанавливаются все обстоятельства.