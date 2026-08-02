В Севастополе 8-летний мальчик на электросамокате попал под колеса автомобиля

В Севастополе 8-летний мальчик на электросамокате попал под колеса ВАЗ-2109 В Севастополе 8-летний мальчик на электросамокате попал под колеса автомобиля

Москва2 авг Вести.В Севастополе 8-летний мальчик на электросамокате попал под колеса автомобиля ВАЗ-2109 — пострадавшего госпитализировали. Об этом сообщила региональная прокуратура.

ДТП произошло 2 августа около 11.55 мск на внутридворовой дороге около дома № 39 на пр. Победы.

Мальчик на электросамокате столкнулся с автомобилем ВАЗ-2109 … Ребенок доставлен в больницу с травмами говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

По факту ДТП организована проверка. Устанавливаются все обстоятельства.