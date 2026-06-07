На трассе в Марий Эл опрокинулась машина, пострадал 4-летний ребенок

В Марий Эл полиция выясняет обстоятельства ДТП, в котором пострадал ребенок На трассе в Марий Эл опрокинулась машина, пострадал 4-летний ребенок

Москва7 июн Вести.В Марий Эл сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП в Волжском муниципальном округе, в котором пострадал ребенок. Как сообщает региональная Госавтоинспекция в своем Telegram-канале, авария произошла 6 июня около 20.20.

По предварительным данным, 27-летняя женщина за рулем автомашины "Лада Гранта" превысила скорость и потеряла управление. В результате автомобиль съехал с дороги опрокинулся.

В результате ДТП 4-летний ребенок доставлен в больницу говорится в сообщении

Авария произошла на 8 километре автодороги Помары – Коркатово.