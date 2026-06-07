Москва7 июнВести.В Марий Эл сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП в Волжском муниципальном округе, в котором пострадал ребенок. Как сообщает региональная Госавтоинспекция в своем Telegram-канале, авария произошла 6 июня около 20.20.
По предварительным данным, 27-летняя женщина за рулем автомашины "Лада Гранта" превысила скорость и потеряла управление. В результате автомобиль съехал с дороги опрокинулся.
В результате ДТП 4-летний ребенок доставлен в больницуговорится в сообщении
Авария произошла на 8 километре автодороги Помары – Коркатово.