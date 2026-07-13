Женщина пострадала при съезде автомобиля с дороги в Ставропольском крае

В Ставрополье автомобиль вылетел с дороги и опрокинулся, один человек пострадал Женщина пострадала при съезде автомобиля с дороги в Ставропольском крае

Москва13 июл Вести.В Ставропольском крае произошло ДТП, в котором пострадала женщина. Автомобиль под ее управлением съехал с дороги и перевернулся, сообщает Госавтоинспекция по региону.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 13 июля на 445 километра автодороги Астрахань – Ставрополь, в Ипатовском округе. Женщина не справилась с управлением.

В результате автоаварии 46-летний водитель – местная жительница – доставлена в больницу города Ипатово, где ей назначено амбулаторное лечение написано в канале ведомства

В настоящее время проводится проверка. Ведется установление всех детальных обстоятельств происшествия.