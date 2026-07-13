Москва13 июлВести.В Ставропольском крае произошло ДТП, в котором пострадала женщина. Автомобиль под ее управлением съехал с дороги и перевернулся, сообщает Госавтоинспекция по региону.
Дорожно-транспортное происшествие случилось 13 июля на 445 километра автодороги Астрахань – Ставрополь, в Ипатовском округе. Женщина не справилась с управлением.
В результате автоаварии 46-летний водитель – местная жительница – доставлена в больницу города Ипатово, где ей назначено амбулаторное лечениенаписано в канале ведомства
В настоящее время проводится проверка. Ведется установление всех детальных обстоятельств происшествия.