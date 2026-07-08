Москва8 июлВести.В Омской области ведется проверка по факту ДТП с пассажирским транспортом, в результате которого одному человеку понадобилась медпомощь, сообщает региональное СУ СК в мессенджере MAX.
Авария произошла днем 7 июля на автодороге Сосновка – Полтавка.
Водитель маршрутного такси, работающий у индивидуального предпринимателя, допустил съезд и опрокидывание автомобиля в кюветговорится в публикации Следкома Омской области
По его словам, это произошло из-за технической неисправности рулевого управления.
В результате ДТП медицинская помощь понадобилась 64-летней женщине, еще трое пассажиров получили ушибы, отметили в ведомстве.
В ходе проверки следователи установят точную причину аварии, а также проверят условия работы, проведения предрейсового осмотра водителей пассажирского транспорта и техосмотра автомобилей. По ее результатам действиям ответственных лиц будет дана правовая оценка.