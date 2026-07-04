Автобус вылетел в кювет и перевернулся в Алтайском крае

В Алтайском крае перевернулся автобус с пассажирами, пострадали две женщины Автобус вылетел в кювет и перевернулся в Алтайском крае

Москва4 июл Вести.На автодороге Павловск – граница Новосибирской области в Алтайском крае произошло ДТП с участием автобуса. Два человека пострадали, сообщает региональная полиция.

Происшествие случилось ранним утром 4 июля. Водитель автобуса не справился с управлением при прохождении затяжного правого поворота, съехал с дороги в левый кювет – транспорт завалился на бок.

В результате ДТП два пассажира, женщины 1975 и 1969 годов рождения, с травмами различной степени тяжести госпитализированы написано в сообщении полиции

Проводится проверка, а также установление всех обстоятельств и причины ДТП.